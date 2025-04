Álvaro Martínez: Del «Kiyo» a Lanza, breve historia del jurado popular

Carita de Zapatero

Jueves 24 de septiembre, titulares en la prensa internacional: «Borrell manda una misión de la UE para negociar con Maduro un aplazamiento de las elecciones». Viernes 25 de septiembre, misma prensa internacional: «Borrell asegura que la misión no está en Venezuela para negociar, ni mucho menos mediar». En Bruselas se pasó entonces del enfado al desconcierto pues si no iban a negociar ni a mediar ¿a qué demonios el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad mandaba a dos diplomáticos españoles a Caracas para decirle a Maduro -según Borrell- «solo lo que la UE puede y no puede hacer para mejorar las condiciones electorales». En realidad, esto es la historia de un paso atrás, el de «míster Pesc», después de que la presidenta de la Comisión Europea se enterase por esos titulares de prensa que dos funcionarios de Bruselas habían cogido un avión rumbo a Venezuela y que era más que probable que no fueran allí de veraneo, sino al Palacio de Miraflores. Casi se le cayeron encima a Borrell tres o cuatro bolas del Atomium cuando Von der Leyen descolgó el teléfono hecha una pantera de Java. Llovía además sobre mojado pues desde hace dos semanas se especulaba con que la mano de Borrell estaba detrás del triple mortal carpado de Capriles, antaño líder de la oposición, mostrándose a favor de pactar con Maduro.

Prácticamente ningún gobierno europeo mostró su apoyo a la «misión interruptus» enviada por Borrell. Solo uno se mostró abiertamente encantado. Adivinen: empieza por E, termina por A y tiene una Ñ. Exacto. Cuando a Josep Borrell le dices la palabra Venezuela ya se le pone carita de Zapatero, el «muy mejor amigo» de Nicolás.