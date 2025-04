Karina Sainz Borgo: El flaco favor

Carmen Mola, C. Tangana, el arzobispo de Toledo, James Bond… ¿A quién le toca hoy? La trituradora de personajes públicos, y anónimos si es necesario, funciona a toda mecha. Asomarse al debate en redes supone una ceremonia de la confusión con momentos aislados de lucidez, ... porque alguien de cuando en cuando sale en defensa del sentido común. No siempre, pero ocurre.

La vieja turba del auto de fe no se toma vacaciones. Está ahí para cualquier cosa, en horario continuado y dispuesta siempre a sentar cátedra, da igual el tema o la ‘autoritas’ que el paisanaje tenga sobre el tema: tres hombres no pueden firmar con un pseudónimo de mujer; las miradas lascivas, sean o no correspondidas, han de tener un reglamento y, ya puestos a prohibir, a ser posible que no quede monumento de Colón en pie.

Prolifera la militancia travestida en alguacilismo, también la sentimentalización tóxica y la tendencia furibunda a implantar la tolerancia, aunque eso implique hacer lo contrario de lo que se predica: combatir el racismo con más racismo o censurar, por no decir ya retorcer, palabras que nos pertenecen a todos. Con la coartada del desagravio se reescriben novelas, se borran episodios, también se corrige lo incómodo y se tapa el sol con un dedo si hace falta.

La pandemia como acontecimiento planetario nos ha devuelto a una fase incluso más tribal que la que ya se planteaba con los debates identitarios. Y son los agraviados, los oprimidos, los ofendidos, los que señalan. ¿A quién? Al que sea y por lo que sea. La cuestión es aporrear el debate, reducirlo a unas cuantas causas, aislar al otro, sospechar y echar la cruz sin la mínima presunción de inocencia. No son unos contra los otros, sino todos contra todos. Si ya en los días previos al confinamiento, el intercambio en redes había adquirido un talante bélico en el que los usuarios, los ciudadanos digamos, más que empoderarse parecen entrenarse para un combate, el coronavirus no hizo más que empeorarlo.

Resulta curioso que justo en tiempos en los que todo viaja más rápido y el conocimiento se democratiza a través de internet, las pulsiones autoritarias y las obcecaciones moralistas sean cada vez más profundas y se expresen en cada resquicio de la vida pública. Todo se expande y pincha a una velocidad mayor en una nueva modalidad de autoritarismo. Algo más grande que los estados o los gobiernos nos empuja permanentemente a una guerra a la que cualquiera puede apuntarse. Pero lo que parece perpetuo no lo es. Con la misma velocidad que se conquistaron algunas libertades, pueden perderse otras: la pluralidad, el disenso y el derecho a la diferencia. Flaco favor hacemos a la democracia dando por hecho que es irrompible. Nos estamos quedando en los huesos, tiritando de adanismo.