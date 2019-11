De Julio Iglesias a Valderrama

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 17/11/2019 16:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soy uno de los muchos españoles engañados por el paripé que Pedro Sánchez se trajo con Pablo Iglesias en el tramo final de las elecciones, e incluso después del escrutinio de sus respectivas pérdidas de votos y de escaños. Me creí lo del insomnio de Sánchez, que tan falso ha resultado: que no lograría dormir si tenía a Podemos en el Gobierno. Insomnio que, tras descubrirse el paripé que se traían, perfectamente amañado y muñido, nos lo ha traspasado a los españoles, que somos los que ahora, viendo que estamos en manos de estos dos gachés, no logramos conciliar el sueño.

Engañado como estaba como un panoli, al día siguiente de las elecciones generales dije que las había ganado Iglesias.

