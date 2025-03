Julián Quirós: Zapatero, con Puigdemont

Zapatero es el mismo que en 2006 afirmó aquello tan campanudo de que «dentro de diez años España será más fuerte y Cataluña estará mejor integrada en España». No es que los vaticinios le fallen, sino que en realidad es el iniciador de la campaña ... de voladura del Estado constitucional. Zapatero es el padre natural en unos casos (sanchismo y podemismo) y protector en otros (nacionalismos diversos) de todas las corrientes centrífugas que buscan abrir una etapa constituyente, rompiendo con la solución conciliadora del 78. Por eso, él personalmente desató la convulsión territorial con su compromiso de apoyar «la reforma del estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Ahora, cuando comenta que hay «gente pensando» en una fórmula para traer a Puigdemont de vuelta, conviene ponerse en lo peor. Primero porque no estará lejos de esas maniobras. Y segundo porque no anda pensando en que el retorno del fugado sea para ponerlo a disposición de los tribunales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión