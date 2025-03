Julián Quirós: Los sucesores de Podemos

Iglesias y Sánchez han desatado a los monstruos, que campan libres por la política española, cada vez con más poder y capacidad de daño y quizá acaben devorando en primer lugar a los insensatos de sus libertadores. La semana pasada tocaba derribar la Monarquía, y ... ésta, acabar con la independencia judicial; con insultos, con leyes ilícitas o con lo que surja. Bildu odia a los jueces porque encarcelaban a asesinos terroristas, a ERC le asquean porque condenan a los sediciosos. Los jueces sólo eran aceptables cuando perseguían la corrupción del PP o del PSOE, para todo lo demás estorban. El separatismo no se detendrá hasta domesticarlos, si está en su mano, por las malas como en Venezuela o incluso de peor manera, como en el pasado. La encuesta de GAD3 es concluyente. Podemos se desangra pero el PSOE no se beneficia, los votos van a Bildu, ERC y BNG, el independentismo llamado a quedarse con el trono de Pablo Iglesias en un futuro no tan lejano. Los monstruos no querrán dejarse atar de nuevo.

