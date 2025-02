Julián Quirós: Sánchez, cómo reluce

Tres años cumple Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, con lo cual ha llegado la hora de dejar de infravalorarlo. Tiene demostrado que sabe lo que hay que hacer para alcanzar el poder y después mantenerse sobre su grupa. Además, ninguno de sus predecesores ... ha gozado tanto con las canonjías del cargo; los bonsáis de Felipe o la pista de pádel de Aznar suponen apenas nada comparado con lo que disfruta Sánchez con todas las prebendas grandes, pequeñas y constantes de La Moncloa. Le hacen muy feliz. Esto es así, pero que haya desarrollado altas capacidades para perdurar en la presidencia no quiere decir que lo haga bien, ni siquiera que lo haga en beneficio de la ciudadanía y no de sí mismo. De hecho, ocurre lo contrario. Como básicamente le interesa permanecer, carece de límites, tanto políticos como personales. Lo mismo le da indultar a unos presos no arrepentidos (cruzando una línea roja hasta para los socialistas) que convulsionar a sus ministros con inminentes quinielas y descartes.

Sala de Máquinas