Julián Quirós: A Sánchez se le aparece la crisis

Algo importante se cuece dentro del Gobierno, pero como Sánchez no rumia sus dudas ante extraños, el desconcierto en el socialismo dirigente viene a ser mayúsculo; todos andan interpretando al líder, improvisando, intentando seguirle la senda, con más afán que acierto. Ayer, Nadia Calviño, aquella ... que negaba las nubes negras y se empeñaba en convencernos de la «robusta» recuperación española, ayer de pronto huyó del triunfalismo y admitió que en efecto nos amenazan «trimestres complejos». Fue la manera de cogerle el paso a Sánchez, que lo cambia sin avisar a los de atrás, y nos ha soltado de pronto que tenemos «una crisis económica a las puertas de Europa». Lo atribuye por supuesto a la guerra de Ucrania y a la derecha española, cavernícola y fumadora de puros. Sea; donde haya un problema, Sánchez siempre encontrará un culpable. Lo relevante es que, sabiendo más que los demás, ya es consciente de que no puede seguir negando lo evidente. No vaya a pasarle lo de Zapatero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión