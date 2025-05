Julián Quirós: Redondo, el controlador

Conste que quienes tuvimos noticias suyas pensamos que nunca se atrevería, que no lo haría de nuevo, y menos a lo grande, en el gran plató de La Moncloa. Pero nadie puede luchar contra su naturaleza; antes o después te confías y aflora lo que ... llevas dentro. Iván Redondo ha terminado por repetirse en las estrategias de manipulación que ya ensayó en la Extremadura de Monago, a modo de primeras andanzas de todo lo que había aprendido en las series de la tele. No estamos ante una gracieta. En Mérida, el hoy secretario de estado inició sus maquinaciones a diestro y siniestro, como aplicado discípulo de Frank Underwood. Lo malo de entender tan mal la política es que a fuerza de creer sólo en el poder se deja de sentir la democracia. Estas ideas redondistas de control gubernamental son válidas para trabajar como publicista de Putin o del jerarca chino, o incluso de Trump o Maduro, pero en la Unión Europea no le vamos a permitir la reimplantación de la censura, ni siquiera invocando la moral laica.

