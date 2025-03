Julián Quirós: Pulso de poder

Todavía hasta hace pocas semanas, Casado podría sentir por Ayuso afecto y/o respeto personal, más allá de las ambiciones individuales y de las pugnas y tensiones entre sus equipos. Y lo mismo podría decirse de Ayuso sobre Casado. Ya no. Lo que hubiera entre ... ellos durante tanto tiempo debe de haberse roto, porque llega un punto en el que el conflicto convulsiona y hace imposible preservar el apego. Ese punto ya ha llegado y el PP no tiene nada que ganar en esta última batalla interna. Resulta obvio que la presidenta de Madrid, reforzada por sus triunfos electorales, tiene todo el derecho a presentarse como candidata al liderazgo regional del partido e incluso plantear una partida de todo o nada, sin pactar ni ceder espacios a terceros. Pero lo que no le corresponde a la aspirante es forzar un cambio en las fechas del congreso ni en las reglas de juego. Plantea un órdago extremo, sin lógica aparente, ¿por qué motivos?, sólo lo saben ella y Miguel Ángel Rodríguez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión