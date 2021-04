Plus Ultra plus plus

En lo de Plus Ultra, todos sospechamos que en algún sitio hay un cajón lleno de mierda (con perdón), pero la clave está en encontrar ese cajón con la porquería. Difícil, porque ya no tenemos habilitado al comisario Villarejo para lubricar el famoso periodismo de investigación. El escándalo no tiene un pase y las autoridades europeas acabarán exigiendo la devolución de 53 millones de subvención a una aerolínea minúscula, quebrada, inviable y con una flota compuesta por un avión. El problema es que para entonces la empresa habrá muerto o desaparecido y el dinero nunca retornará al tesoro español. Ahora sabemos que Plus Ultra trabaja para el estado cubano desde Madrid, para vuelos entre La Habana y Gabón. Una insensatez

