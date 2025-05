Julián Quirós: Es que ya ha pasado

Uno de los grandes de la radio me advierte contra la corriente de la futurología, tan de moda en el periodismo. Contraviniendo su consejo, vamos a entrar en ese terreno resbaladizo. Están a un lado los que piensan que Casado ha soltado lastre con Abascal ... y vuela ligero a la presidencia del Gobierno, sin hipotecas, sin tutelas ni tu tías. Quedan al otro quienes creen que el PP se ha suicidado para siempre con tanta agresión a Vox. ¿Y por qué no puede pasar que, pese al cisma de la moción, Casado llegue a La Moncloa en alianza con Vox?, y gobernar con comodidad; sí. Después de renegar de Vox, después de verse amenazado electoralmente por Vox, después de enfrentarse a Vox para ganar espacio y clientela e incluso después de reiterar públicamente hasta la víspera electoral que no podría dormir tranquilo por las noches si tuviera a Abascal de vicepresidente, porque lo encuentra radical y peligroso. ¿Qué no se puede?, es exactamente lo que ha ocurrido en la izquierda. Se llama reparto del espectro.

Sala de Máquinas