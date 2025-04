Julián Quirós: No era Frankenstein, sino Drácula

Rubalcaba nos llevó una vez más al equívoco cuando fijó la idea de que la amalgama de partidos radicales que se estaban agrupando para otorgarle una mayoría parlamentaria a Pedro Sánchez constituían un peligroso ‘gobierno Frankenstein’: disparates diversos fundidos en un único cuerpo que acabarían ... por anular la naturaleza moderada y democrática del PSOE. Según lo cual, el líder del honrado Partido Socialista no debía dar ocasión a ese juego para acceder a La Moncloa, ni dejarse seducir por el extremismo antisistema de Pablo Iglesias y sus iguales. Pero, paradójicamente, la desaparición de Pablo Iglesias no conllevó la destrucción del engendro sino que siguió caminando con la misma desenvoltura, porque el promotor y sustento del monstruo no era el exlíder de Podemos sino el mismísimo Pedro Sánchez. Digamos que Rubalcaba se engañó al establecer el origen diabólico de la coalición. Incluso se equivocó de referente cultural. Es sabido que Frankenstein nació de la imaginación de Mary Shelley, pero conviene apuntar que la obra se escribió en el verano de 1816, cuando Lord Byron hospedó a un grupo de colegas en los Alpes retándolos a crear un relato de terror mientras duraba el mal tiempo en las afueras de la mansión. Justo en aquellas reuniones, el médico de Byron, William Polidori, iluminó la primera novela de vampiros de la historia, precedente directo de Drácula. Así que, en efecto, Sánchez no bebe de la fuente de Frankenstein, sino de su hermano de sangre literaria. Sí, es Sánchez y nadie más quien vampiriza a sus colaboradores y es el propio Sánchez por su iniciativa quien está vampirizando el sistema constitucional a fuerza de intervenir y desprestigiar las instituciones, mordiendo una tras otra; ahora le ha tocado el turno al CNI, pero antes sufrieron igual lógica la Fiscalía General, el CIS, la Presidencia del Congreso, la Corona, el Consejo de Transparencia, las grandes empresas públicas, los altos tribunales, el Consejo de Estado y todo lo que pueda chocar con sus ambiciones ilimitadas. La recuperación de la normalidad institucional no depende pues de que Sánchez cambie de socios sino de que Sánchez concluya su mandato.

Y Margarita Robles, ay, es la última víctima de Drácula. Ya está vampirizada sin remedio, o quizá siempre lo estuvo, porque justo de eso nos estamos ocupando estas semanas. De la doblez de la ministra de Defensa, que un día hace un firme alegato en pro del trabajo de los servicios de inteligencia y al poco entrega la cabeza de la directora del CNI. Robles siempre se publicitó como alguien dispuesta a pararles los pies a los extremistas desde dentro del sanchismo, alguien confiable para las altas magistraturas del Estado, un dique de contención, pero a la hora de la verdad no ha dudado en colaborar en el descrédito del servicio nacional de inteligencia. Incluso ha firmado la coartada en forma de cortina de humo: primero el CNI investiga a ciertos dirigentes independentistas por suponer una amenaza a la seguridad, con cobertura judicial y la obvia participación del Gobierno, y después, cuando esto se descubre, Moncloa saca del cajón otro supuesto espionaje donde ellos son las víctimas y así se descabeza el CNI para cumplir con lo que le exigen los separatistas investigados, que a su vez son socios de Sánchez. Y, como remate sublime, les da entrada en la comisión de secretos oficiales y hasta está dispuesto a desclasificar una investigación que afecta a la seguridad del Estado, ¡mientras declara secretos de Estado sus vuelos privados en el Falcon y sus opacas vacaciones en las residencias oficiales! Justo aquí la ministra de Defensa debería haber imitado a Antonio Asunción con una dimisión irrevocable, pero ha preferido seguir en el puesto antes que honrar su carrera política. Es una pena. Y además un error. No tenía malas cartas, pero ya puede ir perdiendo toda esperanza de convertirse en la sucesora del líder del PSOE tras el probable descalabro que le espera cuando concurra a las urnas; ha unido su suerte al fin de ciclo sanchista. Quedaba Robles como la única isla de hipotética nobleza dentro del Consejo de Ministros, pero ha preferido aferrarse al cargo y gestionar el caso Pegasus en clave de equilibrios internos. Debió asustarse al ser objetivo simultáneo de separatistas, podemitas y del fuego monclovita. Ha entregado la ficha del CNI para poder sobrevivir a la crisis y por tanto no se ve tan segura como presume. Se miente a sí misma; cree que ha ganado una batalla por colocar a una subordinada como sucesora de Paz Esteban, pero enfrentarse a Bolaños tendrá sus consecuencias. La ruptura entre ambos es total y no estamos ante la repetición del duelo entre Soraya y Cospedal, porque en este caso el desequilibrio es absoluto: sólo existe La Moncloa y nada de poder fuera de su perímetro, todos los ministros han optado por orillar cualquier proyecto singular y centrarse en obedecer la voluntad napoleónica y cambiante de Sánchez. El amo se expresa sólo a través de una voz, la de Bolaños. Y el mensaje que se traslada a los ministros siempre es el mismo, «hay que salvar la legislatura», lo que en realidad significa que se hace cualquier cosa para prorrogar la estancia en el poder. La legislatura ha entrado en fase de agonía, una larguísima agonía con fuerte deterioro en todos los órdenes. Queda por comprobar qué pasará con la titular de Defensa una vez que se supere la próxima cumbre de la OTAN en Madrid; seguro que piensa que su situación es menos precaria que la de los caídos Ábalos y Calvo, que ella cuenta con más información, mejor posición, más afinidad, y por algo evitó ser removida del ministerio en la crisis de julio pasado. Ella se resistió y fue capaz de decirle ‘no’ al presidente, aparentemente sin consecuencias («hasta ahora, porque hay un antes y un después»). Pero Sánchez llegó hace tiempo a la conclusión de que ya ha devuelto el favor a todos aquellos que le ayudaron en su vertiginoso ascenso y desde entonces sólo atiende su exclusiva conveniencia. Se rige por cuatro principios: satisfacer sus deseos personales, disfrutar de los bienes públicos, conservar la presidencia el máximo de tiempo posible y a cualquier precio y después propiciar un salto acrobático hacia Europa, a la Comisión o al Consejo. No hay más. Terminando con Rubalcaba, recordemos que el tenebroso Fouché de Zapatero perduró tres décadas en la cima por su habilidad para quitarle problemas al jefe de turno. Margarita Robles, 65 años, también lleva tres décadas ahí arriba y no se le conoce otra devoción que el trabajo. Contribuyó a la moción de censura contra Rajoy gracias a sus conexiones inconfesables con el poder judicial, muy bien, pero eso ya está abonado; ahora le toca ponerse a la cola, con servidumbre si quiere seguir, a lo que diga Bolaños. Sin límites. Sin dignidad.

