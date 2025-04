Julián Quirós: No corran tanto

Abascal entró en la moción de censura de novio y ha quedado para vestir santos. Seguramente, lo más cerca que estará nunca de una investidura presidencial. Pero parece pronto para dar entierro al líder de Vox, tan prematuro como encumbrar sin más a Casado. No ... lo va a tener tan fácil el PP. Es verdad que Abascal fue a las Cortes buscando gresca y acabó vapuleado, bien, pero la tunda le hará recapacitar. Vox echará sus cuentas. Y se percatará de que en España hay espacio para un partido tradicionalista, españolista, enraizado y radical si se quiere. Pero lo que no les va a funcionar nunca son los atajos extranjerizantes, sea el plagio por Trump, Le Pen o Salvini; por ahí falta granero. Casado se merece disfrutar del éxito, si asume que es precario, que Vox sigue ahí, o sea aquí, que no se va a quitar su sombra así como así y que al final las derechas deberán sumar juntas y coordinadas. Cooperar en vez de competir. Tienen dos años antes de que nos llamen a votar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Sala de Máquinas