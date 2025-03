Julián Quirós: Mascarillas siempre, no

Llevarlas siempre, hagan falta o no, es una decisión política que persigue el control social, la sugestión colectiva, y aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no se sabe qué hacer o no se quiere hacer nada

El martes el Gobierno rechazó la cuarentena obligatoria para aquellos que hayan estado en contacto con un positivo Covid; no es necesaria y ni siquiera los obliga a hacerse un test. Confía en el autocuidado, la responsabilidad personal. Y el mismo Gobierno 24 horas después ... decreta una medida radicalmente opuesta: la mascarilla obligatoria en las calles. Una iniciativa teatrera, cosmética, para cubrir las apariencias, lo pidan Sánchez o Feijóo. Y contra el criterio de los expertos, porque las mascarillas en ciertas situaciones resultan imprescindibles y en otras perfectamente inútiles, dependiendo de la distancia social, de las aglomeraciones. Llevarlas siempre, hagan falta o no, es una decisión política que persigue el control social, la sugestión colectiva, y aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no se sabe qué hacer o no se quiere hacer nada. Es la forma digamos de orillar un debate verdadero, como la ley nacional de pandemias.

