Jugar con los inmigrantes

Julián Quirós SEGUIR Actualizado: 09/12/2020 23:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando se concibe la política como un plató en permanente directo, como propaganda de principio a fin, pasa que los dichos no casan con los hechos, ni las palabras recientes con las precedentes. El Gobierno no sabe qué hacer con los inmigrantes, en esto no es diferente a otros, pero sí se distinguió por hacerse publicidad a cuenta de aquellos pobres del Aquarius, a quienes acogió en el puerto de Valencia con fanfarria y confeti, y mucha televisión, como si hubieran tocado pie en la tierra prometida. Luego se olvidó de ellos, pero desde entonces no ha podido frenar el efecto llamada que desató. A los hacinados en Canarias, el sanchismo los saca con nocturnidad para diseminarlos secretamente por distintas

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ministros enfadados

Ministros enfadados ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Protejamos lo nuestro

Protejamos lo nuestro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La vieja/nueva emigración