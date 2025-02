Julián Quirós: Don Juan Carlos, maneras de volver

Casi medio siglo después, resulta fácil percibir qué es lo que pasó con Juan Carlos I. El hoy Rey Emérito compatibilizó la función pública de una monarquía moderna y liberal con los usos realistas, caducos, del ámbito particular, con amplísimas zonas estancas, privativas, e incompatibles ... con la conducta exigible al primer servidor de un estado democrático. En efecto, Don Juan Carlos heredó plenos poderes de una dictadura y en lugar de retenerlos se los entregó con total convicción al pueblo español, posibilitando el tránsito constitucional y conformándose como el principal artífice de la modernización política, económica y social de España, donde el político donante, el Rey, apenas se preserva para sí el papel moderador de un Jefe de Estado neutral y cuyo principio de autoridad no es otro que el de la ejemplaridad. Pero la ejemplaridad saltó por los aires en la última década de su reinado precisamente por empeñarse en conservar en el ámbito interno los privilegios de antaño, preceptos reales superados y medievalistas, espacios francos a la virtud; estilos de vida incompatibles con ser referente de una sociedad moderna, y en abierta contradicción con la Monarquía parlamentaria que había otorgado a los españoles; desde los innumerables líos de cama y una ancha discrecionalidad a la codicia económica y demasiados amigos de farra.

Todo ello, larvado durante décadas, terminó fundiéndose en el nombre de una mujer, Corinna Larsen. Su perdición. «Don Juan Carlos ha hecho un trabajo impagable por España, de enorme prestigio internacional, ha llenado de dinero a las empresas españolas y no es aceptable verse así por una mujer sin crédito y un policía corrupto». He aquí la síntesis. Ella es una conseguidora de la ‘jet set’ internacional con falso título de princesa que llegó a vivir en El Pardo y ha acabado quedándose con buena parte de la fortuna oculta de su amante. El comisario Villarejo es un farsante metido hasta las trancas en las cloacas del sistema que pretendió echarle un pulso al Estado para escapar de sus incontables porquerías.

El Rey Emérito elude ser llamado a declarar por el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción archivó todo el miércoles pasado, tras años de intensa investigación, y no advierte pruebas o evidencias acusatorias. Pero la Fiscalía también manifiesta que hubo delitos potenciales que no pueden perseguirse porque están prescritos o por la inviolabilidad del exjefe del Estado, que además evitó a tiempo un importante fraude fiscal con el pago de cinco millones mediante regularizaciones extraordinarias. Afirma todo eso y que en ningún caso hubo corrupción o pago de comisiones. Esto es relevante por el lado de la ética básica, pero nos lleva al tema esencial. El dinero. Los regalos. Las donaciones. Un Rey del siglo XXI no puede aceptar dádivas que sobrepasan la mera cortesía. No lo puede admitir un Rey igual que no puede hacerlo el presidente de una república, un jefe de gobierno, un ministro o un alcalde. Nadie, empezando por el Rey, que en definitiva es el primer servidor público y tiene que mantenerse con lo dispuesto constitucionalmente en el artículo 65.1, o sea con la asignación anual de los Presupuestos Generales del Estado. Obtener dinero de terceros, aparte de indecoroso, apunta a conflicto de intereses, compromete la honradez del receptor, mancha su reputación y corrompe las relaciones del país; y mucho menos aún cabe tomarlo en secreto y sin pagar impuestos.

La triste realidad es que Don Juan Carlos tiene perdida la batalla de la hemeroteca, pero todavía cuenta con la oportunidad de que esa deshonra quede reducida a dos líneas de texto en los libros de historia, en los manuales escolares, frente a su magna obra política. España, y sobre todo la institución, deben afrontar la asignatura pendiente del regreso del Emérito, libre ya de sospechas judiciales. El destierro debe concluir, pero hay distintas maneras de volver y de recuperar la normalidad. La decisión está en manos de Don Juan Carlos, de nadie más, para eso sigue siendo soberano, y parece obvio que debe atender sus intereses, pero también los de su hijo y los de la Monarquía. Sólo el Rey Emérito sabe si dispone de total estabilidad financiera para volver a instalar su residencia en España, si sus cuentas bancarias ya están en orden, si no se expondrá a nuevos sustos, si podrá declarar hipotéticos ingresos en el futuro; esto es preceptivo porque cualquier mínima irregularidad abriría nuevas investigaciones. Si esta cuestión no estuviera plenamente garantizada, la solución está en fijar la residencia fiscal en el extranjero («por puro interés se va a quedar en Abu Dabi») y pasar en España como mucho algo menos de la mitad del año, en una o distintas residencias ajenas; a partir de 183 días de estancia en suelo español resulta obligado declarar renta y patrimonio. Por eso, el famoso ‘entorno’ puede encontrarse con un inesperado baño de realismo, entre lo que le ha oído decir a Don Juan Carlos estos meses y cómo Don Juan Carlos puede obrar ahora. En cualquier caso, sería provechoso una primera visita a España cuanto antes para romper el maldito estigma.

Buena parte de los españoles andan deseosos de ‘perdonar’ al Rey Emérito. El afecto, su carisma y magnetismo, el agradecimiento por la obra desempeñada, pesan mucho más que sus errores de conducta o los montajes republicanos de la izquierda radical. Pero aquí quienes deben un ejercicio explícito con la causa son ciertas elites y no el pueblo llano. Aquí es el llamado sector juancarlista el que está impelido a demostrar que no es sólo juancarlista, que es por encima de todo monárquico. Que cree en las bondades y capacidades de la institución, en las funcionalidades representativas de la monarquía parlamentaria, y eso comporta congruencia con los principios más allá de las afinidades personalistas. Los juancarlistas bien pueden mirarse en el espejo de la generación anterior, cuando los juanistas con extremo dolor asumieron que el hijo de Alfonso XIII nunca reinaría tras una vida entera de sacrificio; y se pusieron al pleno servicio del sucesor; actuando en consecuencia pese a que Don Juan se sintiera traicionado por su hijo. Los juancarlistas tienen la fortuna de comprobar que la Corona tiene hoy al frente a un hombre recto, trabajador y comprometido con su pueblo y su nación, ante un desafío histórico no inferior al que afrontó el padre.