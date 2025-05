Julián Quirós: Iglesias ni suma

Cuando no se ha trabajado en la vida, nunca, en nada, salvo alguna hora semanal como profesor asociado (gracias a la endogamia y los colegas, que te favorecen con una figura docente concebida como subsidiaria), cuando se te ha ido la juventud dándole al palique, ... en las asambleas y en las tertulias, y tu trayectoria no ha superado la categoría del desfaenado, cuando pasa eso y de repente el destino te convierte en vicepresidente del Gobierno, ni con todo el dinero del mundo consigues que las cosas funcionen o se resuelvan los problemas. Gesticular no es gestionar. Si llegas a los cuarenta y sólo has ejercido de demagogo, ya puedes aprobar leyes o ayudas públicas, sancionar medidas o dictar salarios mínimos, porque todo se vuelve papel mojado y nada llega a ninguna parte. Por eso, Pablo Iglesias asumió el control de las residencias en marzo y miles de muertos después todavía ignora qué ha pasado allí dentro. Por no saber, ni sabe cuántas residencias fueron intervenidas bajo su autoridad. O sea, ni sumar.

Sala de Máquinas