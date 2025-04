Julián Quirós: Iglesias gana, Monasterio no

Monasterio, la candidata de Vox, cayó ayer en la trampa de Pablo Iglesias de la manera más ingenua y principiante. El líder de Podemos llegó al programa de la Ser con voluntad de irse, porque necesita la bronca, atraer el electorado perdido, salir de su ... irrelevancia. Y lo consiguió con una facilidad pasmosa, porque su contrincante se atascó en un bucle que a los de Vox les podrá reportar la satisfacción del desahogo pero ni un solo voto. Monasterio debería haberle contestado a Iglesias: «Yo sí condeno toda la violencia, no como usted, que no sólo no la condena, sino que la incita y justifica, como ha hecho con los últimos ataques a Vox en Vallecas y Navalcarnero». Punto. Pero en vez de quedarse ahí, se dedicó durante dos minutos a echar a su rival de un debate electoral. Innumerables fueras y váyase, en un soniquete incompatible con los usos parlamentarios. El episodio corre el riesgo de movilizar a la izquierda, que estaba cuesta abajo. Una jugada exitosa. De Pablo Iglesias, no de Vox.

Sala de Máquinas