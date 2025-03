Julián Quirós: Espejismo antisánchez

Cuesta comprender ese optimismo injustificado de buena parte de la opinión pública. Las encuestas son ciertas, se ha producido un vuelco en la mayoría social debido a la desaparición de Ciudadanos y el traspaso masivo de sus votos hacia el PP. Eso es así, bien, ... pero el problema es que no tenemos elecciones a la vista. Mucha gente confía en el espejismo de que Sánchez puede caer pronto, muy pronto, porque su ciclo político se agota y las campañas de publicidad ya no le funcionan, basta ver el ridículo encuentro con Biden. Pero una cosa es el hartazgo, la profundidad de la crisis institucional, y otra el calendario. Y Sánchez está comprando apoyo parlamentario con indultos, está comprando fechas del calendario. Aparte de que la coyuntura le favorece: la recuperación económica va a ser muy intensa a partir de septiembre, los 140.000 millones de los fondos europeos regarán España de inversiones y el BCE seguirá tapándole el derroche con la compra masiva de deuda pública. Esto no ha acabado.

