Las dos derechas

Las tres derechas ya son dos. Ciudadanos tramita su disolución mientras Santiago Abascal se explica hoy en ABC y marca mesura sin abandonar la firmeza. La moción de censura, que tanto mal sabor de boca ha dejado, en términos políticos fue útil como congreso ideológico. Dos derechas, no tan distintas en lo doctrinal. Dos caminos paralelos y algo divergentes. Tienen media España para repartirse sin necesidad de reñir. Pero Casado debe interiorizar que no puede volver el partido único y Abascal ha de aceptar que no va a sustituir al PP. Los populares tienen que convertirse en fronterizos del PSOE y Vox cubrir la otra parte del espectro. Esto ya lo vimos antes: AP y UCD. Sin complejos democráticos. Sobre

Julián Quirós Director