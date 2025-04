Julián Quirós: Cierre la puerta al salir

La historia de los pueblos está llena de impostores, como la propia vida cotidiana, grandes y pequeños; en general, acaban siendo descubiertos. Recuerda a aquello de Jefferson, «todos los tiranos empezaron como demagogos». Pero Pablo Iglesias no ha alcanzado ni la categoría de impostor, por ... falta de esfuerzo sostenido. Lo suyo sin más entra en el epíteto de los timos. Me lo dijo en 2015 un veterano de la política conservadora: «Estos tíos son simplemente unos pillos». El pícaro es una constante española. El líder de Podemos llegó como una especie de Che Guevara con pantuflas, para combatir a la casta y redimir a la gente, tonteando con la violencia retórica y no tan retórica. Le fue bien, obtuvo cargos y probó la sangre del confort y los buenos sueldos. Y le dio sed. Se compró una casa de rico, echó a casi todos sus competidores internos y dilapidó su crédito. El timo quedó al descubierto. Ahora huye de la política para dedicarse a la fama y el dinero que da la tele. No sé, no sé.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión