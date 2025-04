Julián Quirós: Callar a Camila

El castrismo apaga internet para que el mundo no sepa lo que ocurre en la isla; pero esa censura no implica que aquello sea una dictadura, según cree Podemos. Miles de personas han sido acosadas policialmente por salir a la calle a protestar, a pedir ... pan y libertades. El derecho pacífico de manifestación no está aceptado en Cuba y Podemos dice que no se le puede llamar por eso dictadura a la dictadura cubana (mientras la portavoz del neogobierno sanchista elude entrar en terminologías). Una veintena de periodistas han sido detenidos, incluyendo la corresponsal de ABC, Camila Acosta. Están encarcelados por escribir y contar aquello que ven en la calle, sus domicilios han sido registrados, sus bienes requisados y están acusados, en primera instancia, de delitos contra la seguridad del Estado, y después, de desorden público y desacato. El régimen impide el derecho ciudadano a ser libre, a recibir información independiente y a obtener de la prensa un servicio esencial en democracia. Pero esto qué poco le importa a Podemos.

