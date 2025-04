Julián Quirós: Ayuso no necesita a Cantó

El PSOE celebra el golpe de suerte de un fallo judicial que deja a Toni Cantó fuera de la lista de Díaz Ayuso, lo celebra a falta de algo mejor a mano, por ejemplo, el aumento de la incidencia del Covid. Pero como no llegan ... suficientes contagiados para poder manipular con que «la libertad no es hacer enfermar a la gente», la decisión judicial les permite eso de que «la libertad no es saltarse la ley». Ayuso no necesita a Cantó para ganar en Madrid, ahí tienen nuestra última encuesta. Pero la candidata del PP debe evitar las trampas con las que le van a enredar estas semanas, hasta el presidente del Gobierno se lo ha tomado como una batalla personal. Algo sabe; quizá que noventa mil votantes socialistas están pensando pasarse al otro lado, la izquierda moderada se va cansando de la alianza con Podemos. Por eso, Ayuso debe además animar con toda su fuerza a la gente para acudir a votar el 4-M, que nadie se quede en casa, porque está en juego el modelo alternativo al sanchismo.

