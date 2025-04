Julián Quirós: El árbol y las nueces

El presidente del Gobierno despachó ayer con Felipe VI en Marivent y de preámbulo la ministra Belarra se despachó todavía más a gusto contra la monarquía, esta vez le tocó a Juan Carlos I. Lo de siempre, no es la primera ocasión en la que ... asistimos al reparto de papeles; los malos malotes de Podemos ponen contra las cuerdas a la Casa Real mientras los conciliadores del PSOE llegan después con las tiritas. Recuerda aquella comparación de Arzallus entre ETA y el PNV: «Unos mueven el árbol y otros recogen las nueces». El árbol republicano lo sacude Podemos y las nueces, a lo tonto a lo tonto, las espera cosechar Pedro Sánchez. Ayer salió al paso de una manera sinuosa. Mostró su apoyo a las instituciones, a todas, no expresamente a la Corona, y ensalzó al Rey, al Rey ejerciente, no a la monarquía parlamentaria. Recuerda al PSOE de González cuando se declaraba juancarlista, a aquello lo podríamos llamar un apoyo limitado, pero al menos parecía auténtico.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión