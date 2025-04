Julián Quirós: Alcalde Almeida

A José Luis Martínez-Almeida le han crecido maneras para durar muchos años como alcalde de Madrid, si él no quiere otra cosa («yo en la vida voy partido a partido») o Pablo Casado no lo impide ofreciéndole otro cargo cuando toque, si toca. Almeida ... bien puede convertirse en un hombre a una alcaldía pegado, por los años de los años, como los grandes regidores de la historia de la ciudad. La capital le sienta como un traje a medida. Ayer lo volvió a demostrar en el foro de ABC. Convendrá reconocerle al líder del PP, como poco, buen ojo para elegir los candidatos para Madrid. Acierto pleno, con Almeida y con Ayuso. Aquellos a los que Casado aupó ayudan ahora a Casado en su propia carrera monclovita. Es verdad que el aparato del PP carece en esta etapa de pesos pesados como los del aznarismo (Cascos, Rato, Trillo, etc.) porque las que se han descubierto como sus mejores piezas están ocupadas en labores de gobierno, no sólo en Madrid. Y de ellas tendrá que tirar si se presenta la ocasión.

