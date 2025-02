Julián Quirós: Se acabaron las milongas

Lo de Andalucía es una revolución, democrática por supuesto. Que la derecha, democrática por supuesto, arrase de esa manera en la que fuera la tierra de Alfonso y Felipe, de la rosa y los ere, el PER y Canal Sur, quiere decir que no estamos ... sólo ante lo que solemos llamar un «cambio histórico» cuando queremos contar un cambio de ciclo. Quiere decir que el camelo en forma de rentas del que ha vivido el partido socialista durante cuatro décadas, incluyendo la momia de Franco, ya no da más de sí. Se acabó. Los andaluces confirman que se terminaron las tutelas ideológicas y en efecto además es la muestra de que en el conjunto de España estamos a las puertas de una inflexión electoral; que las señales empiezan a repetirse, mostrando el profundo desgaste del sanchismo, tras destruir las bases de la convivencia asentadas con la Constitución de 1978. El aventurerismo de este PSOE y sus malas compañías con lo peor del independentismo, finalmente, está teniendo su respuesta en las urnas.

