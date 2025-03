Julia Yuste: Carta de una joven sanitaria contagiada: «Me frustro cuando veo a la gente incumpliendo las normas establecidas»

El 3 de abril abandonaba mi casa en Málaga para irme a Madrid a luchar contra este maldito bicho . Los días previos fueron difíciles, llenos de incertidumbre. De hecho, al ser una decisión tan rápida, pues me llamaron un lunes y ese mismo viernes me fui, no me dio tiempo a arrepentirme.

La Comunidad de Madrid me asignó un hotel en Parla, con bastantes sanitarios más, los cuales se han convertido en una familia para mí . Era increíble tener un mal día, llegar al hotel y que siempre hubiese alguien esperándote para escuchar el turno horrible que habías tenido.

Respecto a mi experiencia en el hospital, como os podéis imaginar, me sentía desbordada de emociones , porque igual al paciente de la 314 le habían dado el alta y el paciente de la 315 estaba muriendo. Fueron días tristes, de llorar de la impotencia , de echar de menos, de turnos interminables, de no poder quitarte el EPI durante todo el turno.

Pero lo peor vino cuando, el 25 de abril, tras tener claros síntomas, di positivo en Covid-19 . Había dejado mi vida, mis sueños, mi casa, todo para ir a ayudar y ahora me tenían que ayudar a mi. En mi cabeza no entraba que me estuviera pasando esto, una chica de 20 años, sin ningún tipo de antecedentes, pero sí, también me ha tocado.

Me frustro cuando veo a la gente incumpliendo las normas establecidas por el Gobierno. No os imagináis la tristeza que siento cuando veo que salen sin ningún tipo de protección, por no hablar de los que no cumplen las distancias de seguridad, ni los horarios. Os cuento mi experiencia no para daros pena, sino para concienciar de que el maldito virus puede estar en cualquier lado y puedes pasarlo medianamente bien, como yo, incluso ser asintomático como otros compañeros o pasarlo como nuestros mayores o las personas con antecedentes, con problemas respiratorios. Por favor, si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por ellos.

Volvería a repetir esta experiencia con los ojos cerrados. De hecho estoy deseando de que me den el alta para poder terminar esta aventura que empecé aquel 3 de abril.

* Julia Yuste Martín es sanitaria y vive en Málaga.

