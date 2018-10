Los jueves, milagro

Luis Ventoso

Ayer debió ser jornada de nervios entre la corte de asesores del Rey Sol monclovita. No por las marejadas políticas, que son parte del menú diario, sino por algo bastante más serio para el presidente por accidente: visitaba La Moncloa Richard Gere. Aunque el actor ya está añoso, conserva intacta su etiqueta de galán, de ahí la preocupación que imperaba en palacio: ¿Podría eclipsar Gere la galanura de nuestro presidente? Al final no hubo problemas. Sánchez consultó con su espejo, constató lo obvio -que no existe ser equiparable-, y decidió organizar un acto en La Moncloa, donde él y Gere impartieron sendos discursos preñados de benemérito progresismo. (Imagínense al viejo Mariano organizando allí un sarao con Jack Nicholson y su

