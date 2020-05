Jon Juaristi SEGUIR Actualizado: 02/05/2020 23:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me referí en mi columna de la semana pasada a las amenazas de Pasionaria a José Calvo Sotelo, relacionándolas con la jerga gangsteril de Celaá. Pero he aquí que el vicepresidente Pablo Iglesias, en sus intervenciones parlamentarias de esta semana, ha intentado aproximarse mucho más que la ministra a la intimidación original (por parte de Ibarruri fue la forma de señalar el objetivo a los sicarios que llevaron a cabo el protopaseo que detonaría nuestra guerra civil). Iglesias ha conseguido su objetivo con creces, pasándose de frenada y llevando su habitual discurso del odio a profundidades sublimes. Lo de llamar a la oposición «parásitos» («ustedes no son siquiera fascistas, son parásitos»), eso sí que nos devuelve al idílico paisaje de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Consecuencias

Consecuencias ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Repúblicas

Repúblicas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Usurpaciones