Juan Pablo Colmenarejo: ¿Se puede prohibir el derecho a voto?

Desde que empezó la epidemia nos han cortado las alas decreto a decreto. Como si la libertad perjudicara seriamente la salud. La democracia liberal no se suspende ni se coge una baja. Como mucho, a los 500 ciudadanos a los que se les ha suprimido ... el derecho a voto por orden gubernamental se les podría sancionar por vulnerar la reclusión pero no por votar. Los gobiernos regionales del País Vasco y de Galicia han cruzado una línea muy peligrosa que esperemos por el bien de todos corrija el Tribunal Constitucional. ¿Estarían cometiendo un delito como amenaza el Gobierno Vasco? Debe ser que el confinamiento nos ha afectado más de la cuenta.

La protección de la salud no implica que admitamos la imposición de un sistema de libertades recortadas según convenga. La Junta Electoral ha reaccionado con el mismo pánico avalando que a los contagiados no se les permita acudir a las urnas. Si una orden política puede suprimir el derecho a voto tenemos un problema y, sobre todo, un precedente más oscuro que claro. El deber del poder ejecutivo es hacer efectivo el derecho a voto, no lo contrario. Como solo se trata de medio millar de afectados parece hasta una gesta en defensa de la salud. ¿De qué estaríamos hablando a estas alturas sin fueran miles los recluidos a la fuerza en casa?

Los poderes públicos tienen la obligación de ofrecer soluciones para esquivar el inconveniente. No se puede prohibir el voto como si fuera una infracción de tráfico. Resulta que te pueden traer al domicilio una paella mixta o unos callos con garbanzos pero un mensajero no puede ir y venir con la solicitud y después con el voto certificado desde el domicilio del confinado a la urna. No estamos hablando de Manhattan o Alcorcón sino de Burela y Ordicia, donde el concejal de movilidad brilla por su ausencia al no ser necesario. Lo fácil es prohibir y quitarse el problema metiendo miedo. La alarma se ha hecho piel en la política española. Lo de mandar debe ser un gusto si nadie te contesta. En democracias centenarias como la norteamericana o la británica unos cuantos pelotones de abogados estarían ya escribiendo las demandas contra el Estado para anular las elecciones de hoy. No vale todo salvo que se nos comunique oficialmente que somos una democracia a tiempo parcial.