Juan Pablo Colmenarejo: Messi se independiza

Los ídolos suelen ser de carne y hueso. Se van de nuestras vidas dejando un vacío casi existencial, especialmente cuando somos niños y la luz deslumbra hasta hacer perder la vista y el sentido. No hay más que contemplar la desolación de quien se viste ... con su camiseta para suavizar la pesadilla. Esa cabeza gacha tras la derrota. Ocho goles una noche de agosto en Lisboa caen a plomo y destrozan para siempre si solo se sabe ganar.

Messi se ha declarado independiente. Un motor de fabricación alemana le escabechó para acabar rematando una incomodidad latente. El jarabe democrático en el oasis sabe a aceite de ricino. El Barcelona ha sido siempre más que un club. Un tal Bartomeu pasará a la historia como el don nadie que puso a la institución al servicio de la sedición y perdió a Messi para la causa. No hay nada como confundir la parte con el todo. Mientras el Camp Nou gritaba a favor de la independencia con la connivencia activa y pasiva del club, Messi se quitaba de encima a los contrarios a toda mecha, con el balón pegado al pie, en su típico e insuperable eslalon gigante cuesta abajo en dirección a la portería. Pero el espectáculo estaba en las gradas, no en el césped. Se les había ido de las manos. No se puede tener todo.

Hacienda mira de soslayo mientras el Barcelona y el futbolista se pegan por la herencia. Por si faltaba algo en este caso el inquietante presidente de la Liga de fútbol, el señor Tebas, se viste de abogado del defensor del Barcelona y le recuerda al jugador que tiene que pagar su cláusula de rescisión si quiere irse con el jeque al Manchester de Guardiola. Cuando Griezmann negoció a espaldas del Aleti de Madrid su pase al Barcelona, el ejecutivo futbolero dijo que si alguien tenía queja pusiera una denuncia. La España del fútbol políticamente correcto se entregó a Cristiano Ronaldo y a Messi con la bendición de este señor Tebas, como si se tratara del bipartidismo perfecto. Algunos incluso tapaban las vergüenzas de las dos estrellas negando las evidencias de sus engaños al erario público. Eran los intocables del negocio. Ahora el chiringuito se ha quedado en lo que es. Ni teníamos la mejor Liga del mundo ni la mejor sanidad del planeta. Messi es ya el protagonista de una rebelión. Y en este caso no es una ensoñación. Messi ha ganado todo con su Barcelona hecho a medida y casi nada con su Argentina natal. El que pague su salario a partir de ahora vivirá en vilo cada partido hasta que se despeje la incógnita de a cuál de las dos versiones ha contratado.