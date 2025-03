Juan Pablo Colmenarejo: Goles en silencio

Como sentencia Ramón -vista al centro de la página- en la viñeta de este domingo, ni mucho menos es lo mismo ir con la Roja (invento, por cierto, de Luis Aragonés) que con el Combinado Autonómico. Después de quince meses de pandemia, con diecisiete sanidades ... haciendo la guerra por su cuenta a un virus mundial sin fronteras, nos hemos vuelto a encontrar en un lugar común para verter no solo las diferencias de criterio futbolístico sino también los fragmentos de un Estado casi desaparecido en algunas partes de España; y lo que nos queda por ver, doctor Sánchez.

En esta Eurocopa no ha habido unanimidad con la lista de convocados por Luis Enrique ni tampoco una vez iniciada la competición. España y el fútbol son así. El seleccionador conlleva una forma de ser que para algunos resulta un problema, para otros una bendición. Me quedo con lo segundo porque quien tiene una idea guarda un tesoro. Luis Enrique ha reclutado en contra a buena parte de la opinión publicada por no contar con algún jugador del Real Madrid. El asunto no es ni mucho menos menor sino casi del Tribunal Supremo.

El rechinar de dientes se percibe a cada paso dado por España sin despeñarse todavía como Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos, antes Holanda, o Bélgica. A Luis Enrique le esperan mañana a la vuelta de la esquina para partirle la nariz como hizo Tassoti en Boston 94. Además de estas reyertas futboleras a las que el seleccionador responde vestido con una camiseta de Naranjito 82, tenemos de nuevo hechos invisibles para los pregoneros del diálogo, como el caso del monitor supremacista de un campamento de verano en Olesa de Montserrat, que, cual camisa parda, señaló públicamente como «españolazo» a un crío vestido con la roja de España. No es el primer episodio, ni tampoco el último en un proceso cuyo final se ha empezado a reconstruir con los indultos. El apaciguamiento pretendido mutará en aplastamiento de los cumplidores de la legalidad constitucional que mañana volverán a gritar gol en silencio -no solo ocurrirá en Cataluña- sin mirar si el autor es vasco, catalán, canario, murciano o de Vallecas.