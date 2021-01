Juan Manuel de Prada SEGUIR Actualizado: 16/01/2021 11:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cualquier intento de explicar la acción política del doctor Sánchez que no desee estrellarse contra un muro impenetrable debe aceptar como premisa que nos hallamos ante una nada con patas. Pero cuando definimos así al doctor Sánchez no debemos interpretar que nos estamos refiriendo a un mero tipo inane, chisgarabís o mindundi que ha hecho de la permanencia en el poder el único objeto de su acción política, como la gente ilusa tiende a creer. Cuando decimos que el doctor Sánchez es una «nada devoradora» tratamos de expresar un concepto filosófico: la nada no es una mera ausencia de materia, es un apetito de destruir la materia circundante; la nada no es un sinsentido, es un ansia de despojar de

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La izquierda caniche alimenta de resentimiento a las masas cretinizadas

La izquierda caniche alimenta de resentimiento a las masas cretinizadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Trumpantojos

Trumpantojos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La Corona en el fango