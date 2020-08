El chavismo en Estados Unidos «Las desoladoras declaraciones de la candidata Kamala Harris ponen de manifiesto que el Partido Demócrata ha abrazado la estrategia chavista que tan buen resultado ha ido dando en diferentes países del continente»

Juan José Gutiérrez Alonso Actualizado: 30/08/2020 09:21h

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de los Estados Unidos de América acaba de afirmar en una entrevista con Stephen Colbert, de la CBS, que las protestas en Estados Unidos, esas revueltas violentas con saqueos, enfrentamientos armados y actos de pillaje que estamos viendo con detalle por otros canales de información que no son los siempre sesgados y tendenciosos medios de comunicación europeos, no van a cesar y que no deben cesar, ni antes de las elecciones de noviembre ni después de las mismas (Sic).

La gravedad de estas afirmaciones debería ser suficiente para que el displicente Trump obtenga una holgada victoria el próximo noviembre, o cuando se celebren las elecciones presidenciales, pero también deberían poner fin a la carrera

