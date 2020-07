Testimonios del coronavirus Carta de un un cocinero en paro: «Salgo arruinado, con deudas y un presente y un futuro de lo más desolador» «Hola, Gobierno, ¿cuál es mi futuro y el de mi familia? ¿Cómo vamos a poder vivir si en dos meses empieza la temporada baja otra vez? ¿Dónde están los millones de ayudas?»

Empezaré por contarles que, visto lo visto, debo ser un privilegiado, pues cobré el ERTE el 3 de abril, mes y medio después de quedar paralizada la hostelería a raíz de la pandemia de coronavirus.

Soy cocinero y mi mujer trabaja en un supermercado con contrato de 30 horas para tener tiempo de cuidar de nuestro hijo mientras yo prácticamente trabajo jornadas interminables porque con el sueldo de ella de 400 euros y el mío de 1.200 euros no nos llega: hipoteca, coche, teléfonos, luz, agua, gasolina, comida, comunidad, seguros que ha tocado pagar durante el confinamiento, una derrama en el edificio, etcétera, etcétera.

Como se entenderá, así es complicado tener algo ahorrado, por lo que se hizo duro esperar mes y medio para cobrar, debido a la precariedad de nuestros sueldos vivimos muy al día. Pero bueno, hemos hecho juegos malabares para ir debiendo lo menos posible.

Mi jefe, autónomo con un bar, lleva abierto desde el 8 de junio pasando por todos los aforos permitidos. Casi hace más horas que el reloj él solo, porque aún no hace caja para repescarnos del ERTE a los dos trabajadores y no ha recibido ninguna ayuda.

Mi sorpresa fue cuando me llamó por teléfono para decirme que el 30 de junio nos finiquita el contrato. En mi caso lo tengo hasta diciembre. Me dijo que no puede pagar la parte de la que no se hace cargo el Estado a partir de esa fecha, tiene facturas de proveedores pendientes, facturas sin pagar del alquiler, luz, gestor, agua, etcétera, de los tres meses que el bar estuvo cerrado, además de las propias de su casa.

Hola, Pedro y Pablo, ¿de verdad no te pueden despedir? Ahora toca ir al paro. Vivo en una ciudad con 150 hoteles de los que solo abrirán 44, cientos de bares, restaurante y discotecas que no abren hace que la tasa de desempleo aquí sea una locura, además los que sí abren no contratan, tienen empleados en ERTE que repescar.

Total, que en el paro que se cobra incluso menos. Si hay suerte, trabajo me saldrá en julio y agosto, y luego, ¿de qué vamos a vivir? Ya tenía una deuda mensual de entre 400 y 600 euros, porque no llegábamos a todo trabajando. Hola, Gobierno, ¿cuál es mi futuro y el de mi familia? ¿Cómo vamos a poder vivir si en dos meses empieza la temporada baja otra vez? ¿Dónde están los millones de ayudas?

Tenéis la poca vergüenza de decir que no dejáis a nadie atrás y que salimos más fuertes. No, claro que no, a mi me dejáis atrás y no salgo más fuerte sino arruinado, con deudas y un presente y un futuro de lo más desolador.

Gracias por nada, Gobierno de España, la historia se repite, gobierno socialista, crisis, paro y hambre, la sociedad española cegada por la ideología no escarmienta.

* Juan José García Ballesta trabaja en la hostelería y vive en Benidorm, Alicante.

