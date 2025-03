Juan Fernández-Miranda: El amargo sabor del voto útil

Tezanos ha vuelto a obrar el milagro. Como en la Biblia con los panes y los peces, pero con votos; con votos socialistas, claro. A un mes de las elecciones en Madrid, cuando nadie lo esperaba y con las encuestas apuntando otras tendencias, él lo ... ha vuelto a hacer: trasladar el mensaje de que si hay urnas hay partido y de que Gabilondo puede ser el próximo presidente de la Comunidad. La maquinaria socialista ha encontrado el camino en el requisito legal de alcanzar el 5 por ciento de los votos para entrar en la Asamblea de Madrid, y aquí es esencial el papel de Tezanos, el hombre elegido por Sánchez para doblar la rodilla del otrora prestigioso CIS.

En la facultad me enseñaron a interpretar encuestas: uno no debe quedarse en el dato, sino observar las tendencias, y así descubrirá qué piensa el votante hoy. Todo esto caducó: con Tezanos al frente el CIS se ha convertido en una impagable maquinaria para construir corrientes de opinión que acaben influyendo en el voto. No se trata de analizar el presente, sino de influir en él a conveniencia... socialista. Veamos.

Oh, casualidad, la encuesta preelectoral publicada ayer dibuja un escenario positivo para el PSOE. En La Moncloa saben que Ayuso está fortísima y que la única forma de ganar las elecciones es logrando que centenares de miles de votos de centro-derecha se pierdan en el desagüe del cinco por ciento, con Ayuso siendo víctima de su propio éxito.

El objetivo de la propaganda socialista es que tanto Ciudadanos como Vox se queden en el 4,9%. El CIS de ayer busca empujar a los votantes de ambos partidos a la disyuntiva del voto útil, que es una forma de acudir a las urnas con el sabor amargo del tacticismo. Como tercera clave, se confirma que en la izquierda no se desperdiciará ni un voto, porque todos superan el dichoso requisito. Conclusión, el CIS de ayer se puede resumir en dos mensajes al votante: unidad e ilusión al de izquierdas y división y dudas al de derechas.

La musa de la Demoscopia socialista otorga una amplia victoria a Ayuso, pero el votante de centro-derecha no se debe dejar engañar. Como en la fábula de la rana y el escorpión, Tezanos juega con ventaja y le acabará picando.