La tercera ¿Para qué sirve un rey? «El Rey sale de palacio después de una calamidad nacional y visita las regiones españolas para llevar la solidaridad de la nación a todos los rincones. Esto va de sentimientos, no de cálculos. El político sea de derechas o de izquierdas no puede evitar acomodar cada gesto al hecho de que tiene un partido detrás que le exige ganar las próximas elecciones para que mantenga en sus cargos y carguillos a la clientela que lo aupó»

Después del confinamiento apetece salir al campo a respirar libertad y a extender la vista por horizontes dilatados. He regresado, después de muchos años, a la sierra de Otíñar, un paraje bastante solitario a pesar de que solo dista unos kilómetros de Jaén. Me he sentado, como otras veces, a la sombra de un monumento insólito levantado, en medio de la nada, a Carlos III «padre de sus pueblos», porque trazó aquella carretera para incorporar el «desierto» (como lo llamaban) a la civilización (también lo hizo con las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y con La Carlota de Sevilla).

A la sombra del vitor de Otíñar, que descubrí en mi juventud montañera, me he puesto a considerar la que está