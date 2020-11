Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 05/11/2020 07:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada tanto, alguna peripecia de la realidad pública o privada me lleva a evocar a los hermanos Coen. Una frase en concreto. Si no recuerdo mal, es la última que se pronuncia en una alambicada cinta. En no pocas obras de Joel y Ethan Coen todos los personajes son idiotas. Veo ahí la clave de su éxito. Suele dar reparo a artistas y escritores trabajar solo con ese material. ¡Un idiota vale, pero todos...! De entrada parece que el autor vaya a condenarse a parir una obra igualmente estúpida. Nada más lejos de la verdad. Por ir directos a la cima, sabe que no es así cualquiera que haya disfrutado de Bouvard et Pécuchet, la maravillosa obra póstuma e inacabada

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, Inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Interesados en la violencia

Interesados en la violencia ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Caminar solos y a oscuras

Caminar solos y a oscuras ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Odiosa censura