El Simca 1000

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 25/06/2020 00:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vamos en un coche que, pidiendo desguace, traslada a notables talentos. Dentro viajan empresarios de lo más capaces, artistas, deportistas o restauradores de renombre mundial. En el maletero, tantas obras de arte que solo Italia puede no envidiarnos; patrimonios de la Humanidad por un tubo; un know how de primera en sectores que van de lo más tangible, como la automoción, a lo más intangible, como la publicidad. Todo el tesoro embutido en un Simca 1000.

En dudosos talleres han aplicado parches y chapuzas, y nunca se ha visto el momento de cambiar de coche. Como ya no se fabrican los componentes, mecánicos improvisadores y charlatanes van saqueando cementerios de automóviles en busca de deflectores y cajas de fusibles.

Condenado

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La ofensa se extiende

La ofensa se extiende ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lo que viene

Lo que viene ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Nación, Estado y gobierno, a su aire