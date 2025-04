Juan Carlos Girauta: Sesión fotográfica

-Quiero la cartera de presidente ahí a la vista.

-Ya, pero quizá sea un poco… redundante.

-¿Cómo que redundante?

-Quiero decir que ya está usted ahí. O sea, que son imágenes suyas, que sale usted en el centro, y solo. Que ... es el protagonista.

-Pero vamos a ver... No te explicas.

-Solo intento decirle, señor presidente, que podrían… criticar el trabajo.

-¿Quién va a criticar que el presidente tenga una cartera de presidente? Es que esto ya es la monda. ¿Aquí quién manda?

-Usted, señor, usted.

-Pues ya está. No me creéis problemas donde no los hay.

-Sí, señor. Quiero decir, no, señor.

-Si es que al final no vamos a poder hacer nada porque no sé quién nos va a criticar. ¡Nos va a criticar la extrema derecha! ¡Nos van a criticar los negacionistas!

-¿Los negacionistas?

-Sí, los que están en contra del Gobierno de progreso y de cualquier avance.

-Entiendo, señor. Ahora coja el auricular.

-Venga. Figura que estoy hablando con…

-Está dirigiendo… Ejem, se está ocupando del asunto de Ucrania.

-Estoy encima del tema. Siguiéndolo de cerca. Muy de cerca.

-Eso es. Muy bien. Siga así.

-A lo mejor debería coger el auricular con la otra mano.

-Sí, ¿por qué no?

-Entonces los rusos no van a atacar, ¿no?

-Disculpe…

-No estoy hablando contigo.

-Ah, pero… ¿es una llamada de verdad?

-Oye, me tienes un poco hartito ya, ¿eh? ¿No figura que estoy siguiendo de cerca lo de Ucrania?

-Sí, señor presidente, por supuesto. Se está poniendo en situación.

-Se os tiene que explicar todo.

-Perdone, señor, pero es que ha cogido el bolígrafo con la otra mano.

-¿Y con qué mano quieres que lo coja? Si aguanto el teléfono con la derecha tendré que escribir con la izquierda.

-Es que antes estaba escribiendo con la derecha.

-¡Porque tenía el auricular en la izquierda!

-Pues le van a sacar punta a eso seguro porque…

-¡Me parece que estamos un tanto acomplejaditos, chico! Un poquito a la defensiva. El presidente trabaja, se cambia el auricular de mano y sigue tomando notas. ¿Qué? ¿También eso es motivo de crítica? Por estas cosas cuesta tanto cambiar la mentalidad del Estado español, digo de España. Es que he estado despachando con el Aragonés ese. Con el catalán ese, con Aragonés. Tú tira.