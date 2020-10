Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 06/10/2020 00:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me llega una píldora de vídeo de un programa de La 1 de TVE. Desde que hay plataformas veo poca tele, y nunca la pública. Es una forma de olvidar como otra cualquiera. Olvidar que pago por ella, que la han colonizado y que sigue abierta. Toda la vileza del momento político español cabe en la pregunta de una presentadora cuyo nombre no me molestaré en buscar porque ella no interesa; interesa la formidable abyección política desplegada por el sanchismo.

Saboreémoslo antes de llegar. De entrada, sorprende la placidez de la periodista. Porque una cosa es estar tranquilo y otra es vivir en un duermevela. El excesivo sosiego, la calma que alarma, la que linda con la sedación autoinducida, es

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Desandando la libertad

Desandando la libertad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Zas

Zas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Es el miedo