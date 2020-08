Ministros prescindibles

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 28/08/2020 23:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Educación, sin ir más lejos, no sirve para nada. No es por la persona: parece que Celaá sí hizo algunas cosas siendo consejera vasca del ramo. No sirve para nada porque su ministerio se hace el muerto, no quiere existir.

El nombre del departamento es agradecido; nunca nada tan inútil se ha designado con palabras más impresionantes. Las oye cualquiera y se cree que está ante algo gordo. Cualquiera que no sea español, o que no conozca la estafa del Estado autonómico: talar lo común y regar de privilegios los terruños acotados. Flores del mal.

Tú miras a Castells, el de Universidades, que tampoco da un palo al agua, y ya ves lo que hay. O sea,

