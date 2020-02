La ministra heroica

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 11/02/2020 00:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A simple vista, la quedada gubernamental del finde en Quintos de Mora no tiene sustancia para una columna, pero me gustan los retos. Perseguía Sánchez que Viva la Gente se conociera mejor. Bien hecho. Como nunca me ha interesado el tema de la indumentaria ajena, solo hallé algo llamativo: lo de la ministra del mundo exterior. Creyó doña Arancha digno de difusión que los veintidós, más adláteres, estuvieran trabajando en sábado. Y en ese orgullo laboral hay que ahondar.

El Ejecutivo de Redondo hace todo lo posible por no ser transparente, pero no lo consigue pues, sin querer, se va de boca. La heroicidad de trabajar algunos sábados la comparte la señora González con periodistas, policías, médicos, taxistas, camareros, taxidermistas,

