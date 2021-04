Lascivia municipal

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 16/04/2021 23:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las grandes sorpresas de la temporada es lo del Ayuntamiento de Getafe instando a las niñas a masturbarse. Uno se espera cualquier cosa de los socialistas. Huelgas generales revolucionarias, bien, sabido es. Golpes de Estado, vale, ya nos conocemos. Malversaciones, venga, sin límite. Regímenes de carné en la boca, qué me vas a contar. Pero lo de la alcaldesa Sara es otra cosa, te despierta de golpe. De entrada no te lo crees: lo habré leído mal. Pero no, Sara ha trascendido la cosa pública y está ya en la gestión de la cosa púbica. De la cosita, porque el Ayuntamiento de Getafe (¿qué hago yo hablando del Ayuntamiento de Getafe?) se dirige a las niñas con este

