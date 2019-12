Una hipótesis optimista

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 07/12/2019 00:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Y si Sánchez estuviera engañando a los separatistas como a chinos? Es una posibilidad. No sé por qué iba a ser leal precisamente con ellos el hombre sin palabra. La falta de principios opera a veces, por los inescrutables caminos del Señor y del caos, evitando lo peor. Un poco de optimismo: hasta el mal puede ser desalentado. En un relato de Giovanni Papini, el Diablo acababa deprimido después de charlar con el protagonista. No es lógico que Sánchez haya irrumpido en la historia de España para dar chascos a todos menos a ERC y Convergencia (no te escondas).

Reflexionemos. Si Sánchez está dispuesto a violar la Constitución como pretenden sus interlocutores, lo suyo sería designar como negociador a algún

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¡No, juro!

¡No, juro! ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La diosecilla

La diosecilla ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Por qué el PSOE no puede robar