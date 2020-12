El desapego de Abascal

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 21/12/2020 00:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Reveladora entrevista la de Juan Fernández Miranda a Santiago Abascal. No sé qué harán algunos con sus prejuicios, pero está claro que sin este líder en la derecha no habrá alternativa a la banda. Este líder al que Casado no tolera, al que quiso liquidar y al que, ingenuo, dio por liquidado. Por suerte para Casado y para todos, Abascal no se sintió aludido y acaba de confirmar que, por lo que a él y a su estrategia respecta, el fallido golpe de quijada de Caín no cambia nada.

Los coleccionistas de prejuicios los mantendrán, pierdan cuidado, que pensar se les hace difícil y cambiar de opinión se considera traición. Está por definir la edad a la que uno debe

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Eliminar el sufrimiento

Eliminar el sufrimiento ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El autócrata se pone navideño

El autócrata se pone navideño ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Qué mal nos aqueja

Juan Carlos Girauta Articulista de Opinión