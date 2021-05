Crisis del sanchismo

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 10/05/2021 07:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pinchazo de la burbuja podemita nos ahorra trabajo y libera un tiempo precioso. Los analistas ya no necesitarán familiarizarse con las fuentes abstrusas de Iglesias y su círculo esotérico. Entenderlos exigía conocer a unos teóricos que llevan décadas desplegando su «sintaxis sin semántica», que diría Roger Scruton. Sin asomarse al pozo, sin probar sus aguas, no hay manera de averiguar de dónde viene tanta pendejada, no es posible saber cómo se han engarzado, desatando el contemporáneo terremoto occidental, la ideología de género y el milenarismo climático, la crítica al especismo, la interseccionalidad, la cancelación cultural, el nuevo pecado original que nos hace nacer culpables. Por partida doble en nuestro caso, pues portamos carga moral añadida y de algún modo

Suscríbete para leer esta noticia Prueba ABC Premium ¡AHORA 2 MESES POR 1 EURO! Suscríbete Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información