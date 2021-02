Creen que el problema es Iglesias

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 13/02/2021 00:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Adopten el lenguaje del adoquín o adapten sus maneras a las del aula, tienen en Podemos un handicap incapacitante, un marrón crónico. Daría para varias planas como esta, pero no las merece. Ya Toni Cantó ha demostrado que el problema podemita se puede condensar en ocho palabras, sin merma de significado y con énfasis significativo: «No saben hacer la o con un canuto».

Un justo torbellino de irritación ha agitado esta semana a socialdemócratas de varios partidos. El manifiesto resultante contra Podemos no puede evitar el señalar un poquito a Sánchez: contraería alguna responsabilidad, o algo así, si no suelta ese lastre de Iglesias. Rasgo común de los firmantes es no necesitar al PSOE para vivir. Los unos porque no

Juan Carlos Girauta Articulista de Opinión