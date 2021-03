Conducción temeraria

Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 03/03/2021 23:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Transición fue un estado de provisionalidad política, y también una pasión. Y no diré que fue una cultura, pero podría. Para algunos no ha terminado, o nunca terminará. Para otros se acabó con las elecciones libres del 77. O bien con la aprobación de la Constitución del 78. O con las primeras Cortes que ya no fueron constituyentes, en el 79. O con el fracaso del golpe de Estado del 81. O quizá -esta es una tesis con muchos partidarios- al alzarse Felipe González de forma impecable, pacífica y apabullante con el triunfo del 82. Dadas las peculiaridades de nuestra historia contemporánea, no es descabellada la visión de Aznar, que situó la normalización definitiva en el hecho de que

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Quién trajo el fuego

Quién trajo el fuego ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cuando el pasteleo es lo de menos

Cuando el pasteleo es lo de menos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El PP, embrujado