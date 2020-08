Juan Carlos Girauta SEGUIR Actualizado: 20/08/2020 22:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A cualquiera le pueden defraudar, engañar o traicionar, pero hay algunos que se lo buscan. Así todos los que alguna vez nos hemos metido en política. Vas y saltas a la piscina sin mirar, dejando trabajos envidiables. No aludo a aquellos con coste de oportunidad igual a cero; ahí es comprensible que la gente se apunte a un bombardeo.

Aprecio demasiado a Pablo Casado para diseccionar esta frase suya: «Lo difícil no es invocar la libertad de uno mismo, lo difícil es defender las libertades de todos». Si no me constara su bonhomía, le llevaría hasta los procesos de Moscú, le hablaría de disidentes cuyo partido espera convincentes ejercicios de auto negación. Porque en realidad no hay en política nada

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mirémonos al espejo

Mirémonos al espejo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Casado, de la gesta al gesto

Casado, de la gesta al gesto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Comité de sabios